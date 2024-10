L’incidente mortale ieri sera a Mortegliano.

E’ Marcella Miani la vittima dell’incidente mortale a Mortegliano, accaduto ieri sera intorno alle 20 lungo via Buiatti. Un violento scontro frontale tra due Fiat Panda: la vittima, 85enne residente a Campoformido, viaggiava verso Udine, mentre l’altro automobilista, gravemente ferito, era diretto a Mortegliano.

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma secondo una prima ricostruzione si ipotizza che un sorpasso azzardato e l’invasione della corsia opposta, complicati dal fondo stradale viscido, possano aver provocato l’impatto. Subito dopo il violento scontro, la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori è stata drammatica. Una delle due Fiat Panda è rimasta in carreggiata, mentre l’altra è finita accartocciata in un piccolo fossato a lato della strada. Testimoni presenti sul luogo hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle vetture, e i carabinieri per avviare i primi rilievi. I soccorritori sono giunti con due ambulanze e un elicottero. Purtroppo, per l’anziana non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali. L’uomo, invece, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine.

La circolazione sulla via Buiatti è rimasta paralizzata per diverse ore, con inevitabili disagi per gli automobilisti. Solo a notte inoltrata, dopo l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere i mezzi coinvolti e la pulizia del manto stradale da parte della ditta incaricata, la strada è stata riaperta al traffico.