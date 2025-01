Al via i lavori in via Poscolle alta.

Sono in partenza i lavori di ristrutturazione di via Poscolle alta. Con il termine del periodo natalizio, come prevede il cronoprogramma di riqualificazione del cosiddetto “ferro di cavallo” che lambisce piazza XX settembre, dal 10 febbraio inizieranno i lavori di ristrutturazione della condotta idrica e del sistema fognario ad opera di CAFC, cui seguirà il rifacimento completo del porfido. Il complesso di lavori sarà lo stesso che ha riguardato via Battisti, i cui lavori si sono conclusi negli scorsi mesi.

Si tratta di lavori molto importanti che andranno a risolvere problemi dell’infrastruttura idrica della città, con il duplice obiettivo di mettere in sicurezza i servizi, e di rigenerare allo stesso tempo questo spazio del centro storico tanto dal punto di vista estetico quanto da quello funzionale. I lavori, su via Poscolle alta dureranno circa 8 settimane, con conclusione a fine marzo. Una volta conclusi gli interventi, seguiranno le opere in via Canciani.

“Via Battisti è ad oggi una via completamente riqualificata, i lavori in via Poscolle alta e via Canciani porteranno a un risultato del tutto simile“, ha spiegato l’assessore alle Opere pubbliche e alla viabilità Ivano Marchiol. “Si interverrà sull’intero sistema idrico, e l’opera sul manto stradale sarà di qualità alta. Non ci saranno più buche, non ci saranno più tratti degradati e la resa estetica sarà degna di una zona così importante del centro storico udinese. Siamo consapevoli che i cantieri possono causare disagi e complicazioni, ma siamo sicuri che l’impegno del Comune per risolvere problemi accantonati da tanto tempo, come la manutenzione delle strade, anche quelle storiche, darà dei vantaggi a tutti“.

In occasione delle opere in programma, sono previste anche alcune modifiche alla viabilità della zona. La momentanea apertura al libero traffico partita il primo dicembre scorso infatti cesserà, con la reintroduzione della regolamentazione a traffico limitato. Per quanto riguarda il mercato settimanale e del sabato, questo rimarrà in piazza XX settembre almeno fino all’inizio dei lavori su via Canciani, quando sarà trasferito in piazza Duomo per la durata dei lavori. Non è consentito infatti, per motivi igienici e di salute pubblica, mantenere il mercato – anche alimentare – nei pressi di un cantiere aperto.