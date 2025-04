A Pasquetta torna l’appuntamento con la Cormorana.

La 25esima Cormorana, manifestazione podistica del circuito FIASP a passo libero aperta a tutti, si svolgerà come di consueto il giorno di Pasquetta dalle ore 8:00 alle ore 13:00 anche se i percorsi saranno modificati a causa della presenza di acqua nel letto del Cormor e saranno due di 7 e 15 chilometri.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Marciatori Udinesi, si svolge lungo l’ippovia e sentieri limitrofi con scarso ricorso all’asfalto e immersioni nella natura a testimonianza che a pochi chilometri dalla città i percorsi naturalistici sono possibili.

Stante la chiusura del parcheggio limitrofo al parco per lavori in corso si invita tutti a parcheggiare nel parcheggio dello stadio o del cimitero dei Rizzi e di utilizzare il sottopasso che dal cimitero porta in sicurezza direttamente al parco del Cormor.