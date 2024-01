Passeggiata sonora in Borgo Stazione a Udine.

Domenica 14 gennaio, alle ore 11, Invasioni Creative presenta AudioWalk Borgo Stazione, una passeggiata sonora dal vivo con partenza dalla Biblioteca dell’Africa di Via Battistig 48. “Audiowalk” è un itinerario sonoro per smartphone costruito attraverso la voce degli abitanti del quartiere.

Un evento multimediale di comunità dove ogni partecipante potrà portare un paio di cuffiette audio e il proprio smartphone per camminare insieme. A seguire sarà organizzato “Convivium”: un momento conviviale d’inizio anno con prodotti locali offerti a tutti.

Il progetto è realizzato da Invasioni Creative, una piccola fabbrica di narrazione multimediale con base a Udine e Torino. Realizza percorsi di mediazione artistica tramite esperienze multimediali, eventi di comunità e laboratori di narrazione. Il progetto AudioWalk è stato realizzato per la prima volta nel 2021 e vede il suo sviluppo in diversi quartieri della città di Udine, Crema e Torino valorizzando la memoria delle comunità locali in una forma creativa.

“Grazie all’incontro con gli abitanti abbiamo scoperto che Borgo Stazione è un micro-mondo – spiegano i coordinatori Andrea Ciommiento e David Benvenuto – un quartiere urbano caratterizzato da luoghi specifici come, ad esempio, le botteghe di spezie, una via dei ciliegi, un giardino all’italiana, una scuola primaria che sembra una piccola Onu e un palazzo d’inizio Novecento oggi scuola professionale. Abbiamo provato a descrivere queste strade e questi luoghi come ricordi di una propria esperienza personale”.

L’evento è organizzato con il contributo del Comune di Udine. Per partecipare è possibile confermare la propria presenza inviando una mail a organizzazione@invasionicreative.it. La partecipazione è gratuita.