Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

In questo nuovo weekend di gennaio, continuano i concerti, le conferenze e gli spettacoli che animano i fine settimana in Friuli Venezia Giulia, permettendovi di guardare i burattini, correre nella natura e conoscere i gufi.

Infatti da San Daniele, passando per Gorizia, Udine e Pordenone il Friuli Venezia Giulia presenterà tutta una serie di spettacoli, concerti e musical con i quali potrete rilassarvi in questo freddo weekend di gennaio.

Sabato 13 gennaio

Sabato sarà infatti una giornata all’insegna degli spettacoli e dei pignarul.

Per quanto riguarda i mercatini di Natale, concerti, le conferenze e gli spettacoli, alle 10.15 a Pordenone si terrà la conferenza Dal Congresso di Vienna al Trattato di Versailles: Il nuovo ordine europeo nella transizione al ‘900 e le ricadute in Friuli Venezia Giulia. In serata, alle 20.30 a Sant’Osvaldo si terrà il tardivo spettacolo natalizio la La lunga notte di Erode. Una storia di Natale e a Sappada ci saranno le marionette con lo show Pirù Pirù, invece alle 20.45 a Precenicco ci sarà il frizzante musical Mamma mia c’è spetacul e infine alle 21 a San Daniele andrà in scena Nei panni di Cyrano.

Invece, per quanto riguarda le commemorazioni, le sagre e dei festival, al Mulino bardella si terrà uno showcooking sul tema dei formaggi, miele e ortaggi, mentre alle 18 verrà acceso il Pignarul a San Daniele e alle 18.30 verrà acceso quello di Zompitta, sempre alla stessa ora a San Vito al Tagliamento arriverà una Befana ritardataria con tante caramelle per i più piccoli. In aggiunta, per tutto il giorno si terrà la purcitade a Jalmicco.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: il presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro e Zimoun.

Domenica 14 gennaio

Domenica sarà infatti una giornata all’insegna degli spettacoli e della natura. Per quanto riguarda i mercatini di Natale, i concerti, le conferenze e gli spettacoli, per i bambini alle 16 ci sarà a Cormons La bottega della buonanotte, poco dopo a San Daniele ci sarà il caleidoscopico Vladimir & Olga Charlatans Circus e a Pordenone andrà in scena La Bella e la Bestia, mentre alle 17 a Muggia si terrà la divertente commedia Vegnerà anche Richard Gere, infine alle 20.30 ci sarà a Grado Cena a casa Addams.

Invece, per quanto riguarda le commemorazioni, le sagre e i festival, dalle 16 a San Leonardo presso il Suxen si potrà sperimentare la cerimonia del tè, a seguire dalle 18.30 a Godia verrà acceso il Pignarul. In aggiunta, per tutto il giorno si terrà il mercatino dell’antiquariato a Udine.

Invece, in merito alle escursioni, dalle 9.30 a Cervignano ci sarà Camminare in sal…UTE, poco dopo alle 10 si terrà la Kronosalita Forgaria Monte Prat e dalle 15 a Gonars si terrà una serata coi gufi.

