Pedone investito a Udine, in viale Tricesimo.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 8 luglio, intorno alle 18.30, subito dopo piazzale Chiavris: un uomo di 57 anni, residente in provincia di Udine, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada all’inizio di viale Tricesimo.

Alla guida della vettura, una Volkswagen Polo, c’era un giovane di 27 anni, anch’egli residente nella provincia udinese, che procedeva in direzione della periferia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, il pedone è stato investito mentre si trovava sulla carreggiata.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Udine, dove è ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi sul posto per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente