Pedone investito da un’auto in viale Trieste, soccorso e portato in ospedale

Pedone investito a Udine.

Incidente stradale, a Udine, questo pomeriggio, dove un pedone è stato investito da un veicolo in viale Trieste. Fortunatamente, le conseguenze non sono state gravi: la persona è stata soccorsa dall’equipaggio di un un’ambulanza, rientrata sul Santa Maria della Misericordia di Udine in codice verde.

A Lignano Sabbiadoro, invece, i sanitari sono intervenuti per soccorrere una donna che era caduta accidentalmente; anche in questo caso le conseguenze sanitarie non si sono rivelate preoccupanti.