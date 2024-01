In piazza a Udine si possono donare i giocattoli per i bimbi meno fortunati

Un’occasione per donare giochi ai bambini meno fortunati.

Torna anche quest’anno nelle piazze del Friuli Venezia Giulia Giocattoli in Movimento, l’iniziativa voluta annualmente dal Movimento 5 Stelle per raccogliere giochi, giocattoli e libri da donare ai piccoli in difficoltà.

“Giocattoli in Movimento – spiega la consigliera regionale Rosaria Capozzi (M5S) – è un’iniziativa molto semplice, ogni famiglia e bambino possono portare nei nostri gazebo i giocattoli che non vengono più utilizzati e che sarebbero destinati a qualche cassetto, cantina o peggio discarica. In cambio potranno scegliere un gioco o un libro nuovo. Con un’iniziativa semplice conciliamo tematiche che ci sono particolarmente care, quali la povertà, su cui abbiamo posto la nostra attenzione anche in questi primi mesi di legislatura, ma anche riciclo e recupero di materiali”.

I gazebo saranno presenti a Udine in Piazza Matteotti mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio dalle 9 alle 19 e a Trieste in Largo Barriera venerdì dalle 16 alle 18 e sabato 6 gennaio dalle 11 alle 18. I giocattoli raccolti verranno distribuiti alle associazioni che seguono le famiglie maggiormente in difficoltà del nostro territorio, con la speranza di donare ai bambini meno fortunati momenti di svago e spensieratezza.