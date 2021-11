Il Gruppo Sereni Orizzonti illumina piazza XX Settembre a Udine.

Piazza XX Settembre e il suo imponente palazzo Kechler illuminati per tutto il periodo natalizio. Anche la piazza del mercato udinese, con lo storico edificio che si affaccia su di essa, infatti si vestirà a festa per le festività grazie al gruppo Sereni Orizzonti che provvederà a sue spese all’illuminazione.

“Abbiamo subito risposto alla richiesta del sindaco Fontanini e dell’assessore Franz – spiega Gabriele Meluzzi, amministratore della holding friulana – . Ci pare una ottima idea che i privati concorrano a illuminare la città nel periodo natalizio, in qualche misura un simbolo della ripartenza dopo i lunghi, difficilissimi mesi della pandemia. Il Natale ha un particolare significato per tutti ma soprattutto per gli anziani, che più di altri ne hanno subito gli effetti”.

Palazzo Kechler, una delle sedi espositive più belle in città, appartiene al gruppo friulano che comprende sia Sereni Orizzonti, una delle prime aziende nazionali nel settore della costruzione e gestione di residenze per anziani, attiva con 3.500 dipendenti in Italia, Germania e Spagna, sia Work on Time, l’unica agenzia interinale generalista con sede legale in Friuli Venezia Giulia e che opera ormai in numerose regioni italiane.

A partire dal prossimo 26 novembre discese di micro lampade bianco freddo, lunghe 10 metri e intervallate da punti luce flash, inizieranno a illuminare la facciata di Palazzo Kechler. A installarle sarà la ditta “Luminarie Danilo Marin”, incaricata di posizionare le luminarie anche lungo i sei pali dell’illuminazione pubblica che contornano piazza XX Settembre.

