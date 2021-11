La denuncia ai carabinieri per il film a Premariacco.

Sale in Friuli, in particolare a Premariacco, l’attesa per l’arrivo della troupe che girerà “Diabolik 2”. Alcune scene del film, che vede protagonista la splendida Miriam Leone nei panni di Eva Kant, saranno girate sul Natisone.

Una bella occasione di visibilità per il territorio che, però, non piace a tutti. Non, quanto meno, a Marino Visintini, referente dell’Osservatorio civico contro l’illegalità in Fvg e promotore del Comitato per la salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli. Ha infatti inviato una segnalazione ai carabinieri di Premariacco, facendo notare alcune, a suo dire, irregolarità. “In merito alla notizia che domani 12 novembre e sabato 13 novembre 2021 si prevedono delle riprese della troupe per la seconda edizione del film “Diabolik 2” dei tuffi nel fiume Natisone in comune di Premariacco – evidenzia Visintini -, facciamo notare che si tratta di una bella occasione di visibilità per il Natisone, ma dal 1994 – se la memoria non fa scherzi – esiste un divieto di balneazione nel fiume. Inoltre dal 1999 è in atto un inquinamento delle falde sottostanti le discariche di Firmano, in direzione est-ovest verso il Natisone. Verrà rispettato il divieto, o si vuole continuare ancora a tenere nascoste queste emergenze ambientali della zona?”.

Visintini, come detto, ha inviato alla locale stazione dei carabinieri una segnalazione in merito a tale iniziativa per una verifica e per il rispetto delle ordinanze ancora in vigore.

(Visited 290 times, 290 visits today)