Da piazzale Cella a Pozzuolo in bici, approvata la nuova pista ciclabile

Nuova pista ciclabile a Udine.

Nuova pista ciclabile a Udine: la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della ciclopedonale bidirezionale che partirà da Udine per arrivare alla zona industriale di Cargnacco, collegando in questo modo i Comuni di Udine e Pozzuolo del Friuli”. Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini.

“Considerato tuttavia – aggiunge Michelini – che abbiamo dovuto aggiornare il quadro economico dell’opera all’incremento dei costi delle materie prime e al nuovo prezziario regionale, portando l’importo dal milione e 370mila iniziale a due milioni, la delibera prevede anche la richiesta alla Regione di finanziare anche i restanti 630mila euro”.

“Si tratta di un’opera importante non solo perché, con i suoi oltre cinque chilometri, rappresenta un asse importante nell’ambito della mobilità sostenibile ma anche perché, ponendo Udine al centro di una rete intercomunale, recepisce le indicazioni della Regione relativamente alla vocazione baricentrica della nostra città rispetto al territorio friulano”.

La tratta oggetto di intervento parte da piazzale Cella e, seguendo via Lumignacco, scende fino a incrociare via Gonars e prosegue fino alla nuova rotonda realizzata all’intersezione con via Buttrio a Cargnacco, nel Comune di Pozzuolo del Friuli.