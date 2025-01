E se vi dicessimo che nella più importante e popolata frazione del comune di Udine è possibile fare acquisti utilizzando una moneta che non è quella di uso attuale in tutti gli Stati europei? Niente di più reale, geniale e alternativo. Nella “Contea di Cussignacco” infatti, dal 2025, tutti gli esercizi pubblici che aderiranno all’ iniziativa, daranno la possibilità di pagare , anziché con l’Euro, con l’antica moneta in metallo denominata “Carantan”.

L’ iniziativa è promossa dall’ Associazione “Cavalirs Morganatics de Contee di Cussigna” e mira principalmente a sostenere le attività commerciali locali che, a causa dell’attuale crisi economica, stanno incontrando parecchie difficoltà. Come sostiene Galliano Moreale, uno dei Presidenti dell’ Associazione, “questa iniziativa è volta non solo ad incentivare l’ economia del territorio, ma è anche e soprattutto una forma di promozione locale“. Il Carantan (Ktn) si differenzia dall’ Euro già dall’ aspetto, che ne esalta l’appartenenza al quartiere e rimanda alla sua storia: sulle monete, infatti, i simboli delle contee di Gorizia e di Cussignacco, rispettivamente raffiguranti un leone e una lucertola, mentre i pezzi sono da uno, argentato, e da quattro, dorato.

Della storica moneta che il Conte Mainado di Gorizia, divenuto nel 1286 anche principe di Carinzia, introdusse nel territorio friulano, essendo Egli anche propietario dei villaggi di Cussignacco e Pradamano, è rimasta da sempre una memoria nel linguaggio comune. Basti pensare alle frasi locali “Ve’ te sachete amancul un carantan”, “scuedi chej cuatri carantans” e così via, facendo intendere ad una moneta di poco valore. Nella Contea di Cussignacco il Carantan inoltre può essere cambiato con la moneta attuale, con uno scambio di uno a uno: un Carantan corrisponde ad un Euro e potrà essere utilizzato unicamente nel quartiere, per cercare di dare un valido supporto e un’ incentivo all’ economia locale.

I negozi che aderiranno all’ iniziativa, per ora circa una decina, potrebbero inoltre avere l’occasione di offrire la loro merce in via promozionale in esclusiva ai clienti che pagheranno con questa innovativa moneta metallica, garantendo così al consumatore un maggiore potere d’acquisto. Il Carantan inoltre è stato proposto proprio come gadget nell’ ambito delle iniziative 2025 collegate a Gorizia e a Nova Gorica e il loro aspetto, indubbiamente unico e originale, è già oggetto di culto per i collezionisti del settore.