Udine, Polizia locale senza comandante: Carestiato non è stato confermato

Polizia locale di Udine, il comandante non confermato dopo il periodo di prova.
Si chiude dopo soli cinque mesi l’esperienza di Paolo Carestiato alla guida della Polizia Locale di Udine. L’ex capo della municipale di San Donà di Piave, che aveva assunto l’incarico lo scorso 1° ottobre, non ha superato il periodo di prova previsto dal contratto, passaggio necessario per il consolidamento della posizione al vertice del Comando di via Girardini.
La decisione del Comune
La notifica ufficiale è arrivata nelle scorse ore attraverso una lettera firmata dall’Amministrazione comunale. Nel documento vengono sollevate diverse osservazioni sull’operato del dirigente, motivazioni che hanno spinto la giunta a una decisione collegiale di non confermare l’incarico.
Con l’addio di Carestiato, la guida della Polizia Locale cittadina torna a essere vacante. Per coprire il vuoto al vertice, l’Amministrazione potrà o scorrere la graduatoria esistente, derivante dalla selezione pubblica indetta nel febbraio dello scorso anno, oppure, qualora lo scorrimento non risultasse tecnicamente o giuridicamente praticabile, indire un nuovo concorso.