Polizia di Stato, cambio ai vertici degli uffici della Questura di Udine

Nuovi dirigenti decisi della Questura di Udine.

La Polizia di stato di Udine cambia i vertici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tolmezzo, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine.

Lo scorso lunedì 31 marzo 2025 è stato l’ultimo giorno di lavoro per il Commissario Capo Antonio Bruno, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine ed in servizio da quasi 30 anni nel capoluogo friulano. Il Questore Domenico Farinacci ha salutato il Commissario Bruno ringraziandolo a nome della Polizia di Stato per i tanti anni di onorato servizio a Udine.

A lui si sono uniti amici e colleghi che salutano uno dei “veterani” della Questura friulana che ha lavorato prevalentemente negli Uffici investigativi della Squadra Mobile e ha chiuso la carriera, dopo la promozione a Funzionario di Pubblica Sicurezza come Dirigente di uno degli Uffici più importanti della Questura, l’Immigrazione appunto.

Al suo posto, in pieno spirito di rinnovamento, ad assumere il delicato compito di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine a decorrere da martedì 1 aprile ci sarà il Commissario Capo dott. Matteo Cozza, già Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura Friulana che lascia la Direzione dell’U.P.G.S.P. di Udine ad un altro “veterano”, questa volta delle Volanti cittadine, il Commissario Massimo Coppola.

il Commissario Capo Antonio Bruno

il Commissario Capo dott. Matteo Cozza

il Commissario Massimo Coppola.

Sempre per pensionamento lunedì è stato l’ultimo giorno di servizio anche per il Commissario Capo Cristiano Dalmasson, altra memoria storica della Polizia di Stato di Udine, in particolare nella zona delle Valli del Natisone. Infatti il Comm.C. Dalmasson è stato per anni Vice Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli, dove è stato salutato già alcuni giorni fa dai colleghi e dai collaboratori nella città ducale.

In attesa della nomina del nuovo Dirigente del Commissariato, il Questore Farinacci ha nominato Dirigente a scavalco del Commissariato il Dirigente della Squadra Mobile della Questura Vice Questore Aggiunto dott. Francesco Leo.

Vice Questore Aggiunto dott. Francesco Leo

Ultimo giorno a Udine anche per il Vice Questore dott. Massimo Olivotto, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tolmezzo, che dal 1 aprile andrà a ricoprire l’incarico superiore di Dirigente Reggente della Divisione Anticrimine della Questura di Gorizia.

In questo caso, in attesa della nomina del nuovo Dirigente del Commissariato, il Questore Farinacci ha nominato Dirigente a scavalco del Commissariato il Dirigente Reggente della Divisione Anticrimine della Questura Vice Questore dott. Alessandro Miconi, già Dirigente dello stesso Commissariato per quasi vent’anni nel passato.

il Vice Questore dott. Massimo Olivotto