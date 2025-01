Prevenzione degli allagamenti e decoro, interventi sulle caditoie della città

A Udine, interventi su caditoie e griglie di scolo.

Nei prossimi giorni, il Comune di Udine avvierà una serie di interventi per sostituire caditoie e griglie di scolo in diverse zone della città, con particolare attenzione ai quartieri. L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre i disagi causati da piogge intense, fenomeni sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

“Si tratta di interventi con cui il Comune intende risolvere criticità e urgenze di manutenzione straordinaria, eliminando disagi ai cittadini e garantendo una migliore funzionalità di spazi pubblici come le strade e marciapiedi”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol. “Sono piccole opere, come la sostituzione di caditoie e griglie, che vanno però a risolvere problemi di allagamenti, che possono causare talvolta anche infiltrazioni nelle cantine. Sono interventi che concordiamo con Cafc – aggiunge Marchiol – nell’ambito di una collaborazione sempre più efficace, che grazie al potenziamento dei servizi comunali, ci permette di operare in autonomia su interventi urgenti e puntuali nell’interesse dei cittadini”.

Nello specifico, il Comune di Udine interverrà in viale Palmanova, via Cosattini, via Zugliano, via Caneva, viale Venezia e via Tolmezzo. Gli interventi si svilupperanno, condizioni meteo sfavorevoli permettendo, in un mese di lavori. Saranno sostituite le caditoie presenti, con un notevole miglioramento del sistema di scolo delle acque piovane, la dimensione delle griglie e dei pozzetti più soggetti a intasamento sarà aumentata, permettendo un’ottimizzazione del collegamento al sistema fognario.