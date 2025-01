L’oroscopo di oggi 31 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi.

L’oroscopo di oggi, 31 gennaio, presenta una giornata ricca di energia e cambiamenti per molti segni zodiacali. L’Ariete dovrà fare i conti con questioni irrisolte, mentre il Cancro avrà bisogno di spezzare la routine per ritrovare entusiasmo. Il Sagittario, invece, potrà godere di un periodo favorevole per l’amore e le sfide personali. Le stelle offrono consigli preziosi per affrontare al meglio questa giornata. Scopri le previsioni segno per segno.

Le previsioni segno per segno.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La tua naturale inclinazione a guardare avanti è una virtù, ma Marte in opposizione potrebbe riportare a galla questioni irrisolte. È il momento di affrontarle e risolverle. Buone notizie in amore: Venere sta per entrare nel tuo segno, portando emozioni positive.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La Luna in opposizione potrebbe rendere la giornata meno brillante del solito. Devi affrontare questioni lavorative e prestare attenzione alla tua salute. Prenditi del tempo per recuperare energia.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Saturno in opposizione potrebbe causare alcuni ritardi, ma non disperare. Questo periodo è preparatorio per qualcosa di bello che deve ancora arrivare. Mantieni la pazienza e continua a lavorare sui tuoi obiettivi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La Luna favorevole ti dona energia positiva. Tuttavia, potresti sentirti stanco delle solite routine, sia sul lavoro che nella vita personale. È un buon momento per introdurre cambiamenti e ravvivare la tua quotidianità.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La tua ambizione sul lavoro è in primo piano. Tuttavia, potresti trascurare l’amore. Se i ricordi del passato ti turbano, è naturale provare una certa freddezza emotiva. Nei prossimi mesi, rivedrai molti rapporti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La posizione sfavorevole di Marte e Nettuno potrebbe portare nella tua vita persone molto esigenti o perfezioniste. Anche se l’irritazione potrebbe aumentare, mostra pazienza e autocontrollo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei concentrato sul riacquistare prestigio nel lavoro, mettendo da parte altre questioni. L’amore potrebbe non essere al centro dei tuoi pensieri, soprattutto se i ricordi del passato sono ancora presenti. Nei prossimi mesi, rivedrai molti rapporti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La Luna favorevole ti dona grande forza, ma è importante controllarla. Potresti sentirti irritato sul lavoro o nella vita personale. Ricorda che questo è un periodo passeggero e l’anno diventerà sempre più importante man mano che avanza.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai l’opportunità di vincere sfide e l’amore è sempre più favorito. Il prossimo mese ti regalerà belle soddisfazioni. Sfrutta questo periodo per rafforzare le tue relazioni e perseguire i tuoi obiettivi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La tensione è palpabile e dovresti evitare di riversarla nelle relazioni amorose. Marte opposto ti mette sotto pressione, ma con pazienza e determinazione supererai questo periodo.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio nel tuo segno ti regala successi e la tua creatività è al top. Le idee sono ottime e questo è il momento ideale per metterle in pratica. Non lasciarti sfuggire le opportunità che si presentano.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La Luna nel tuo segno ti regala intuizioni ed emozioni intense. Anche se Saturno ti mette alla prova, indica anche ottimi progetti da realizzare già dal prossimo mese. Mantieni l’ottimismo e preparati a cogliere le opportunità future.