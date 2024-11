Prevenzione dell’ictus, a Udine screening gratuiti negli ambulatori di quartiere

Screening per la prevenzione dell’ictus a Udine.

Il Comune di Udine, in collaborazione con l’Ufficio OMS “Città Sane” e l’Associazione A.L.I.Ce. FVG – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, organizza una serie di giornate di screening gratuito per la prevenzione dell’ictus. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini con fattori di rischio cerebrovascolare, per sensibilizzare e promuovere l’importanza della prevenzione e del controllo della salute.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 16 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso l’Ambulatorio di Quartiere “Laipacco-San Gottardo” in Via Forze Armate 42. Durante la giornata, i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione arteriosa e all’esame ecodoppler delle carotidi eseguito da un medico neurologo. Sarà inoltre distribuito materiale informativo per sensibilizzare sui fattori di rischio e sulle buone pratiche di prevenzione dell’ictus.

Gli appuntamenti successivi si terranno il 14 dicembre presso l’ambulatorio “Cussignacco”, in Via Veneto 164; l’11 gennaio 2025 all’ambulatorio “Rizzi – San Domenico”, in Via Martignacco 146 e il 15 febbraio 2025 presso l’ambulatorio “Udine Sud”, in Via Pradamano 21.

“La prevenzione è il primo passo per una comunità sana e consapevole. Grazie a queste giornate di screening gratuito, il Comune di Udine insieme ad A.L.I.Ce. FVG e al progetto ‘Città Sane’ si impegna concretamente a promuovere la salute e la prevenzione, soprattutto nei confronti delle persone a rischio. Iniziative come questa dimostrano l’importanza del supporto reciproco tra istituzioni e associazioni, che insieme offrono ai cittadini servizi preziosi per la tutela della loro salute.”

Tutti gli screening si terranno dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Poiché il numero di posti disponibili per l’ecodoppler è limitato (massimo 25 per giornata), si raccomanda la partecipazione prioritaria a pazienti con fattori di rischio specifici, come età avanzata, ipertensione, cardiopatie, diabete, tabagismo o storia di pregresso ictus o TIA (attacco ischemico transitorio). Non è prevista la prenotazione per l’accesso agli esami. In assenza di richieste specifiche da parte del medico, l’ecodoppler non viene ripetuto prima di due anni dal precedente screening.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’Associazione A.L.I.Ce. FVG all’indirizzo email segreteria@aliceudine.it o al numero 320 8962839 (Sig.ra Simona).