Jovanotti sceglie il Fvg per il video del suo nuovo singolo, Fedriga fa gli onori di casa

Jovanotti in Fvg per girare il suo nuovo video.

Dopo Cesare Cremonini (che aveva optato per i Magredi del Cellina), un altro grande artista italiano sceglie il Friuli Venezia Giulia: si tratta di Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) che è arrivato in regione per girare il video del suo nuovo singolo che uscirà a breve.

Nella massima discrezione, il Jova ha registrato ieri alcune immagini sulla spiaggia del Lido di Staranzano, confermando il fascino di quell’area dato che già Elisa aveva scelto la Riserva delle foci dell’Isonzo per il videoclip di “Ogni Istante”. L’uscita del brano sarebbe prevista già per la prossima settimana.

Le riprese si sono svolte in condizioni climatiche ideali, con un cielo azzurro e limpido e una leggera bora che ha spazzato via ogni nuvola, lasciando spazio a una spettacolare bassa marea. L’intero set è stato tenuto sotto stretto controllo per garantire la riservatezza necessaria ed evitare che eventuali fan potessero interferire con le riprese, complice l’entusiasmo ancora vivo per il recente Jova Beach Party tenutosi a Lignano Sabbiadoro.

Tuttavia, i frequentatori abituali dell’area naturalistica hanno subito notato la chiusura della pista ciclopedonale e mezzi inconsueti provenienti da Monfalcone e dal Bosco degli Alberoni: il nuovo parcheggio comunale, recentemente completato, è stato interamente occupato dai mezzi della troupe.

A fare visita a Jovanotti e al suo team è stato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che ha scattato una foto assieme a Jovanotti, pubblicandola sul suo profilo social con un messaggio volutamente ambiguo “Somewhere in Fvg…coming soon”. Non resta che aspettare ancora qualche tempo, per ammirare ancora una volta in video le bellezze della nostra regione.