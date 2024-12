Udine si racconta al mondo: al via la prima campagna pubblicitaria della città

La campagna pubblicitaria di Udine.

Udine si mette in vetrina con una campagna pubblicitaria che celebra la sua unicità e invita il mondo a scoprirne i tesori culturali, artistici e gastronomici. Per la prima volta, il Comune di Udine lancia una campagna di promozione che abbraccia l’intero territorio, puntando a far emergere nello stesso momento le sue particolarità turistiche, culturali e gastronomiche. La campagna, intitolata “A Udine ogni incontro è una scoperta”, prenderà il via oggi e sarà diffusa in tutta la regione e oltre. Protagoniste in città, per una passeggiata e anche per un duello, le due fantastiche medaglie olimpiche friulane Giulia Rizzi e Mara Navarria.

Un progetto che unisce turismo, cultura e gastronomia

L’obiettivo è chiaro: valorizzare Udine come meta turistica a 360 gradi, mostrando non solo il patrimonio storico e artistico, ma anche la vitalità della città e la sua offerta enogastronomica. Il primo focus della campagna è dedicato alla stagione natalizia, con un’attenzione speciale alle luminarie, al villaggio Udine Ice Park e alle iniziative che animano il periodo festivo.

“Udine è una città che custodisce un patrimonio artistico, storico e culturale di straordinaria rilevanza, e questa campagna segna un passo importante nella nostra strategia di promozione territoriale – ha detto l’assessore alla cultura, Federico Pirone -. Il nostro obiettivo è rafforzare il legame tra la ricchezza stabile del nostro patrimonio – dai musei ai palazzi storici – e il tessuto vivo di Udine, rappresentato anche dai cittadini e dalle associazioni del territorio che, con le loro attività, contribuiscono a rendere la città dinamica e accogliente”.

“Con questa campagna vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: Udine è un luogo dove la cultura si intreccia con la vita quotidiana, offrendo esperienze che meritano di essere vissute e raccontate. Una città dove ci si incontra e si vive bene, un punto di riferimento per tutto il Friuli.”

Lo slogan “A Udine ogni incontro è una scoperta” racconta la città come luogo di connessioni: tra persone, sapori, arte e cultura. Nel video promozionale, questa idea prende vita attraverso immagini evocative che rappresentano vari tipi di incontro: quello tra i calici durante un brindisi, quello delle braccia che si stringono in un saluto, e quello delle spade che si incrociano in un duello simbolico. Questi momenti si richiamano alla V rovesciata del simbolo della città di Udine, un segno che diventa metafora di unione e scoperta.

L’incontro simbolico culmina nel duello tra due stelle dello sport friulano, le campionesse olimpiche Mara Navarria e Giulia Rizzi. Le due atlete, protagoniste della storica vittoria nella spada femminile a squadre alle Olimpiadi di Parigi, interpretano un combattimento spettacolare ambientato in alcuni dei luoghi più iconici di Udine: il Castello, Piazza Libertà e Piazza Matteotti. Ogni scena del video contribuisce a dipingere un ritratto vibrante della città come crocevia di esperienze indimenticabili.

L’assessore al Turismo, Alessandro Venanzi, ha sottolineato l’importanza strategica della campagna: “Udine si sta affermando come una delle mete più attraenti del nord-est, soprattutto nel periodo natalizio. Con questa campagna abbiamo voluto delineare una strategia chiara per lo sviluppo turistico ed economico della città, che punti a valorizzare i nostri punti di forza in modo integrato. La scelta di unire Turismo, Cultura e Musei in un’unica narrazione è parte di una visione più ampia: rafforzare l’identità di Udine come città accogliente e dinamica, capace di attrarre visitatori tutto il Nordest. Il video promozionale, che include riferimenti ai prodotti tipici friulani, invita chi visita la città a scoprire la nostra offerta in modo autentico e completo, vivendo Udine come un’esperienza a 360 gradi”

Il messaggio corre sui media

La campagna è stata affidata all’agenzia di comunicazione Unidea e ai content creator Davide Anzimanni e Rebecca Paviola. Il video promozionale verrà trasmesso su reti televisive locali, social network del Comune di Udine e nelle sale cinematografiche. La versione grafica, declinata per quotidiani e banner pubblicitari online, punta a rafforzare l’immagine di Udine sia in Regione che fuori. Questo primo video è solo il primo lancio della campagna, che continuerà con ulteriori contenuti per raccontare nuovi aspetti della città.

Ecco lo spot: