Esplosione in un’auto in concessionaria, ferito un dipendente

E’ accaduto in una concessionaria di Udine.

Infortunio sul lavoro, nella mattina di oggi 12 dicembre, in una concessionaria di Udine: si tratta della Eurocar di viale Tricesimo dove è avvenuta un’esplosione all’interno di un’auto, nella quale è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, un addetto di 34 anni.

Stando alle prime ricostruzioni, l’esplosione si è verificata mentre i lavoratori stavano asciugando l’interno della vettura, precedentemente colpita da infiltrazioni d’acqua. Per rimuovere l’umidità, è stata utilizzata una stufetta elettrica, in combinazione con una bomboletta spray per la pulizia del cruscotto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine Est, i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno portato l’uomo in ospedale a Udine.