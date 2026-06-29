A Udine primo impianto di uno stimolatore cerebrale contro l’epilessia

Ospedale Santa Maria della Misericordia Udine ingresso

29 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

Primo impianto di stimolatore epicranico in Friuli Venezia Giulia: l’intervento all’avanguardia eseguito all’ospedale di Udine.

Un importante traguardo per la sanità del Friuli Venezia Giulia è stato raggiunto il 19 giugno 2026 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato eseguito con successo il primo impianto regionale di uno stimolatore epicranico per il trattamento dell’epilessia focale farmacoresistente.

L’intervento è il risultato della collaborazione tra il Centro Epilessia di Udine e la Soc di Neurochirurgia dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, grazie al lavoro di Stanislao D’Auria, di Giada Pauletto e di un’équipe multidisciplinare composta da neurologi, neurochirurghi, neurofisiologi, tecnici di neurofisiopatologia e personale sanitario.

Il dispositivo impiantato consente di erogare una stimolazione elettrica mirata direttamente sul focolaio epilettogeno, individuato attraverso avanzati esami di neuroimaging e neurofisiologia, offrendo un trattamento personalizzato per i pazienti che non rispondono alle terapie farmacologiche.

“L’esecuzione del primo impianto di stimolatore epicranico in Friuli Venezia Giulia rappresenta un traguardo significativo per il nostro territorio e per tutta l’Azienda”, ha dichiarato il direttore della Soc di Neurologia, Lorenzo Verriello. Un risultato che, secondo i responsabili delle strutture coinvolte, conferma il valore della collaborazione tra assistenza, ricerca e formazione universitaria e rafforza il ruolo del Centro Epilessia di Udine come punto di riferimento nazionale nella gestione delle epilessie farmacoresistenti.

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