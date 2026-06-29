Primo impianto di stimolatore epicranico in Friuli Venezia Giulia: l’intervento all’avanguardia eseguito all’ospedale di Udine.

Un importante traguardo per la sanità del Friuli Venezia Giulia è stato raggiunto il 19 giugno 2026 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato eseguito con successo il primo impianto regionale di uno stimolatore epicranico per il trattamento dell’epilessia focale farmacoresistente.

L’intervento è il risultato della collaborazione tra il Centro Epilessia di Udine e la Soc di Neurochirurgia dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, grazie al lavoro di Stanislao D’Auria, di Giada Pauletto e di un’équipe multidisciplinare composta da neurologi, neurochirurghi, neurofisiologi, tecnici di neurofisiopatologia e personale sanitario.

Il dispositivo impiantato consente di erogare una stimolazione elettrica mirata direttamente sul focolaio epilettogeno, individuato attraverso avanzati esami di neuroimaging e neurofisiologia, offrendo un trattamento personalizzato per i pazienti che non rispondono alle terapie farmacologiche.

“L’esecuzione del primo impianto di stimolatore epicranico in Friuli Venezia Giulia rappresenta un traguardo significativo per il nostro territorio e per tutta l’Azienda”, ha dichiarato il direttore della Soc di Neurologia, Lorenzo Verriello. Un risultato che, secondo i responsabili delle strutture coinvolte, conferma il valore della collaborazione tra assistenza, ricerca e formazione universitaria e rafforza il ruolo del Centro Epilessia di Udine come punto di riferimento nazionale nella gestione delle epilessie farmacoresistenti.