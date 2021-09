A Udine arrivano anche la proloco di Pavia e Sapori nelle Valli.

Tra le tante conferme gastronomiche che il pubblico di Friuli Doc è abituato ad assaporare, l’edizione 2021 vede anche alcune sorprese. Sarà infatti la prima volta da espositori a Friuli Doc per la proloco di Pavia di Udine e per Sapori nelle Valli, che porteranno alla manifestazione i prodotti caratteristici delle zone di provenienza.

In piazza San Cristoforo, c’è spazio per lo stand delle pere di Pavia di Udine, conosciute ed apprezzate da anni dagli appassionati di cibi genuini e naturali. Debutto a Friuli Doc anche per Sapori nella Valli che in via Vittorio Veneto farà conoscere le migliori proposte gastronomiche di aziende agricole e alimentari dei sette comuni delle Valli del Natisone. Diciannove realtà che dal 2020 sono riunite nell’associazione che vuole incentivare lo sviluppo agroalimentare dell’area e una cultura del cibo sostenibile e locale.

