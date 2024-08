Il mancato abbinamento dei codici a barre non ha consentito di associare le prove scritte ai candidati

Tutto da rifare. E’ quanto si sono sentiti comunicare in questi giorni i 178 candidati al concorso della Camera di Commercio di Pordenone e Udine per l’assunzione a tempo indeterminato di otto istruttori. L’ente camerale, infatti, è stato costretto ad annullare la prova scritta, svolta l’1 agosto, per un problema tecnico.

Cosa è successo? La tecnologia si è messa di traverso. Il nodo, infatti, è rappresentato dai codici a barre, utilizzati per abbinare i fogli dello scritto alla cartolina che riporta i dati dei partecipanti. “La Commissione – precisano dalla Cciaa – si è trovata nell’impossibilità di ricondurre univocamente gli elaborati ai rispettivi candidati e ha, quindi, dovuto constatare la necessità di ripetere la prova scritta“.

Nuova selezione il 9 settembre

I candidati, quindi, sono invitati a ripresentarsi lunedì 9 settembre dalle 8.30 nella sede dell’Ente fieristico di Torreano di Martignacco.

La Camera di Commercio di Pordenone e Udine si è scusata per il disagio arrecato ai partecipanti alla selezione, specificando che l‘errore è dipeso dalla società esterna incaricata di elaborare i codici a barre (scelta per garantire la massima trasparenza nella correzione degli elaborati) e non è imputabile all’Ente camerale che, a sua volta, si ritiene danneggiato da questo intoppo, scoperto solo quando è iniziato il lavoro della Commissione valutatrice.