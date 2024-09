Musica, degustazioni e laboratori: ecco il programma del sabato di Friuli Doc

Il sabato di Friuli Doc.

Friuli Doc si appresta a vivere le sue giornate clou; tradizionalmente, infatti, il fine settimana rappresenta il momento in cui la più grande manifestazione enogastronomica della regione offre il meglio di sé in termini di proposte: sono infatti tantissimi gli appuntamenti previsti per oggi, sabato 14 settembre, tra degustazioni, laboratori, visite guidate, conferenze, musica e le immancabili occasioni per degustare negli stand e nelle osterie del centro cittadino le prelibatezze del territorio.

Le degustazioni

Davvero per tutti i gusti. Già, perché le degustazioni in programma per il sabato di Friuli Doc spaziano dal caffè (8.30 Giardino del Torso) al latte d’asina (10 Loggia del Lionello) o alle latterie turnarie (10 Palazzo Mantica), passando per le birre artigianali (11.30 Corte Morpurgo e 19 via Mercatovecchio), le “birre che si credono vini” (16 piazza Matteotti) o quelle del territorio (18 via D’Aronco), il prosciutto di San Daniele (15 Loggia del Lionello), l’olio extra vergine d’oliva (16 Giardino del Torso), così come gli estratti di frutta (18.30 Giardini del Torso).

Non sono da meno gli appuntamenti dedicati ai vini, come quello in calendario per una navigazione tra vini in annate facili e difficili (10 piazza Matteotti), ai vini rossi (10.30 Giardino del Torso), ai vini spumantizzati (11.30 Giardino del Torso), all’uva, mosto e vino (12.00 piazza Matteotti), l’assaggio “in verticale” dei vini del Fvg (18.00 piazza Matteotti), il rosso abbinato alla carne di selvaggina (19.30 Giardino del Torso) o una simpatica degustazione a occhi bendati (20.00 piazza Matteotti). Non mancheranno gli aperitivi e cocktails da vini liquorosi (20.30 Corte Morpurgo) e gli amari (21 Giardino del Torso).

Gli altri appuntamenti

Per godersi appieno l’atmosfera di Friuli Doc, immergendosi al contempo nella storia e nel fascino del centro cittadino, è in programma una camminata attraverso le dimore storiche (9 Giardino del Torso). Benessere e natura protagonisti alle 9.30 in Corte Morpurgo, così come le abili mani degli artigiani protagonisti (10.30 via Mercatovecchio) con un laboratorio di mosaico o con la lavorazione della carta (15 via Mercatovecchio), oppure ancora l’associazione italiana celiachia che propone una conferenza sull’importanza del benessere psico-fisico (14.00 via D’Aronco) o la Comunità collinare con un incontro sulle peculiarità di arte e territorio del Friuli (16.30 Loggia del Lionello).

Completano il programma della giornata lo show cooking organizzato dall’associazione cuochi Udine e dall’associazione italiana celiachia (10.30 via D’Aronco), il premio “Fraccaroli, gara di cucina gioveni allievi Acu” (16.30 via D’Aronco), a tavola don lo chef (20.00 via D’Aronco), i laboratori per bambini sull’importanza del “km 0” (14.00 Corte Morpurgo) o quello sui fumetti e i “Gnognosaurus” (16.30 biblioteca Joppi), la conferenza, dedicata ai giovani, ma non solo, sull’importanza del rispetto di tutte le diversità (15.30 via D’Aronco), la sfilata di moda “Fashion green creativity” (18 Corte Morpurgo).

Protagonista, infine, anche lo sport con la presentazione delle eccellenze sportive del Friuli come quella della squadra vincitrice del campionato europeo delle minoranze etnico-linguistiche, selezione di calcio del Friûl (16 piazza Libertà), la squadra del Rugby Udine (16.30 piazza Libertà) e il basket maschile e femminile dell’Apu Udine (17.30 piazza Libertà).

Premio eccellenze

Oggi, sabato, sarà anche la giornata in cui il Comune di Udine conferirà i Premi Eccellenze Fvg, il riconoscimento dell’amministrazione comunale a chi, in diversi ambiti, ha eccelso o si è distinto. I nominativi verranno svelati nel corso di un incontro che si terrà alle 11.30 sotto la Loggia del Lionello.

La grande musica

Ricco, come ogni sera, il programma musicale che offrirà spettacoli musicali sui 7 palchi allestiti in tutto il centro storico. Main event, sul palco principale di piazza Libertà, il concerto offerto da Valerio Lundini e i Vazzanikki, con il tour “Innamorati della vita”.

La serata sarà un mix esplosivo di musica e comicità surreale, in cui un esilarante Lundini darà vita a un’esperienza fuori dagli schemi, con brani tratti dal nuovo album e brani eseguiti durante la sua trasmissione televisiva “Una pezza”, intervallati da improvvisazioni e momenti di interazione con il pubblico in cui l’ironia e il nonsense la faranno da padrone. Sarà anche un omaggio al filone della musica d’autore ironica che, da Cochi e Renato fino a Elio e le Storie Tese, passando per Jannacci, Gaber e gli Skiantos, ha fatto scuola nel panorama italiano.

Durante la giornata, alle 17.00 in Giardino del Torso, anche il concerto con l’orchestra della scuola secondaria di primo grado “Manzoni” di Udine, oltre al ricco programma musica proposto nell’Area “Io sono Friuli Venezia Giulia” in piazza Primo Maggio dalle 17 alle 24.