Lavori di messa in sicurezza, chiude per due giorni un tratto della statale 52 Carnica

Lavori sulla statale 52 Carnica.

FVG Strade informa che martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2024, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, è prevista la chiusura totale della circolazione veicolare e pedonale lungo la S.S. n. 52 “Carnica”, dal km 50+800 al km 51+000, tra i Comuni di Forni di Sotto e Forni di Sopra, in entrambi i sensi di marcia.

Saranno inoltre previste, prima della chiusura, una limitazione di velocità a 50 km/h e una successiva a 30 km/h, nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Al fine di creare il minor disagio possibile a chi deve usufruire del trasporto pubblico locale, FVG Strade opera in costante collaborazione con Arriva Udine S.p.A. e con i Comuni interessati.

La chiusura si è resa necessaria per lavori urgenti di ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di messa in sicurezza in corrispondenza del ponte sul Rio Marodia.