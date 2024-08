Un detenuto è stato soccorso per aver respirato fumo. Sul posto sanitari e forze dell’ordine

Anche nel carcere di via Spalato, a Udine, è scoppiata una protesta, come già avvenuto in diverse altre strutture penitenziarie in tutta Italia, per manifestare contro i problemi di sovraffollamento e il grande caldo. Nella tarda serata di mercoledì 31 luglio, alcuni detenuti hanno inscenato una rumorosa contestazione, con urla e oggetti battuti sulle sbarre.

Sul posto diverse pattuglie delle forze dell’ordine – Carabinieri e Polizia di Stato – oltre al personale sanitario, con ambulanza e automedica.

A un certo punto, in un’ala del penitenziario è scoppiato un principio d’incendio. L’area è stata precauzionalmente evacuata e i detenuti fatti uscire in cortile. Uno di loro, che aveva respirato fumo, è ricorso alle cure dei sanitari, ma non è stato necessario il ricovero in ospedale.