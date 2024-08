Il furto all’esterno dell’aeroporto. Il danno? Meno ingente di quanto si è letto

Brutta avventura per Arthur Antunes Coimbra, per tutti Zico, alle Olimpiadi di Parigi. L’amatissimo campione bianconero, infatti, ha subìto il furto di una valigia all’esterno dell’aeroporto, dopo il suo arrivo nella capitale francese il giorno prima della cerimonia d’inaugurazione dei Giochi.

Si trattava del bagaglio della moglie Sandra, all’interno della quale c’erano alcuni gioielli che lo stesso Galinho, in diverse ricorrenze, le aveva regalato.

Sulla vicenda si è scritto molto, compreso il presunto danno da 500mila euro al quale molti quotidiani francesi hanno dato grande risalto. Ma è proprio Zico a fare alcune precisazioni. Dalla Costa Smeralda, dove si sta godendo una piccola vacanza, il campione brasiliano ha raccontato agli amici del fan club di Orsaria che la valigia non conteneva Rolex, né tantomeno diamanti.

Gioielli regalati dal campione alla moglie in varie ricorrenze

Il dispiacere, insomma, è stato più per il valore affettivo dei monili che per il loro valore economico. Il furto, come si diceva, sarebbe avvenuto mentre le valigie si trovavano su un van che doveva accompagnare il Galinho e la moglie in hotel. Né i passeggeri né l’autista del mezzo si sono accorti che il bagaglio non c’era più fino all’arrivo in albergo.

Ora, dopo qualche giorno di relax in Sardegna, Zico tornerà a Parigi per seguire altre gare, prima del rientro in Brasile. La disavventura, insomma, pare già dimenticata. Anche se rimane la speranza di poter recuperare i monili, visto che la Polizia francese ha subito avviato un’indagine.

Nel frattempo, proprio il club di Orsaria a lui intitolato è al lavoro per un grande evento nel 2025, in occasione del 40esimo anniversario del sodalizio, con il quale Zico è sempre rimasto in contatto.