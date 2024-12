Tutto esaurito per il concerto Queen Symphony Sensation a Udine.

A Udine è scattata la Queen Mania già da alcune settimane: sono andati completamente esauriti tutti i biglietti disponibili per il concerto evento Queen Symphony Sensation in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Considerato il miglior omaggio sinfonico in circolazione, Queen Symphony Sensation – che vede una formazione di oltre 30 elementi sul palco tra orchestra, coro e band – è stato ideato dalla Queen Real Tribute, una delle più apprezzate tribute band dei Queen in Europa formata nel 2007 da musicisti che hanno suonato con le più grandi e famose star musicali nell’ex Jugoslavia. Lo show è nato con l’obiettivo di proiettare i Queen nella contemporaneità, interpretando le loro canzoni con le tecnologie e le scenografiche di oggi, mantenendo l’identità di Freddie, Brian, Roger e John. Da Bohemian Rhapsody a We are the Champions, da Somebody to Love a Don’t Stop me now, passando per We will rock you, Radio ga ga, The show must go on, in scaletta ci saranno tutti gli incredibili brani che sono arrivate al #n1 in classifica e tante altre canzoni uniche e leggendarie.

Quella di domani, 18 dicembre, a Udine sarà dunque la serata ideale per celebrare uno dei di gruppi di maggior successo della storia, che ha venduto oltre 300 milioni di dischi, che ha visto più di 10 brani entrare al primo posto nelle classifiche delle radio e di vendita, ma che soprattutto è entrato nell’immaginario collettivo abbracciando svariate generazioni in qualsiasi parte del globo.