Incidente a Udine

Un incidente è avvenuto a Udine nel tardo pomeriggio di oggi, quando una ragazza di 15 anni è stata investita mentre camminava in prossimità della rotonda Terminal Nord (piazzale Donatori di Sangue).

La minorenne è stata sbalzata per quattro metri, ma non ha mai perso conoscenza. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto immediatamente un’automedica e l’ambulanza. La giovane è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con diverse lesioni ma non è in pericolo di vita (codice giallo precauzionale per dinamica). Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine.