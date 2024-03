A Udine scatta la solidarietà per salvare la cagnetta Mia

Raccolti oltre 4mila euro per pagare le spese veterinarie alla cagnetta Mia.

“Mia ha smesso di reggersi sulle sue zampette posteriori ed è diventata una piccola ranocchia”. Il legame tra la cagnetta e Giulia Mauro Costantini, la sua padrona da undici anni, è molto stretto. Tra gli esami clinici e la probabile operazione a cui Mia dovrà sottoporsi ci vogliono molti soldi, ma la raccolta fondi partita da Udine ha riscosso grande solidarietà: oltre 4mila euro raccolti in cinque giorni.

“Alla clinica Pedrani di Vicenza – racconta Giulia – hanno trovato una massa grande più del suo cuoricino. Questa massa sembrerebbe la causa di tutto il suo rallentamento. Lo scherzo beffardo del destino – continua – è che io ho una malattia che porta le stesse condizioni del mio cane: la sindrome di Sapho, che se fossimo negli anni 90 mi costringerebbe alla sedia a rotelle. Ho anche io i miei problemi di farmaco resistenza – aggiunge – e quando m’infiammo le mie condizioni cliniche sono identiche alle sue”.

“Sono qui per chiedervi il vostro aiuto a sostenere le spese mediche per la mia piccola. Non mancherò – conclude – di rendicontare ogni spesa sostenuta”. Al momento la raccolta fondi ha ricevuto più di 130 donazioni.