“Il razzismo non ci appartiene”: è questo il messaggio apparso oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Messaggero Veneto il giorno dopo la bocciatura del Consiglio comunale alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria al portiere del Milan Mike Maignan.

Il titolo in evidenza, “Senza Motivo”, sembra richiamare l’attenzione sull’esagerato clamore mediatico internazionale suscitato dalla vicenda. “Territorio di confine, sempre aperto a culture diverse e persone di ogni nazionalità, il Friuli Venezia Giulia accoglie e valorizza, sostiene e crea sviluppo. La nostra gente non accetta di essere definita razzista per l’inqualificabile gesto di pochi individui, già identificati e puniti, che non ci rappresentano. Il nostro tifo vive da sempre lo sport come una sana passione, oltre ogni differenza. Il razzismo non ci appartiene”

Nonostante il forte impegno contro il razzismo espresso nella pubblicità, alcuni addetti ai lavori sottolineano l’assenza del nome del committente. Questa omissione potrebbe essere stata intenzionale per evitare accuse di indebite pressioni sulla giustizia sportiva, che domani dovrebbe pronunciarsi sul ricorso dell’Udinese contro la decisione di giocare a porte chiuse nella prossima giornata di Serie A. La vicenda, che coinvolge aspetti etici e legali, promette di tenere banco ancora per un po’.