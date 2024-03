Più di 300mila euro raccolti per la staffetta Telethon di Udine.

L’edizione numero 25 della Staffetta Telethon 24 per un’ora di Udine si conclude ufficialmente con un bilancio da record. Accanto al primato dei partecipanti, infatti, anche il contatore delle donazioni a favore della Fondazione Telethon si chiude con la cifra più alta di sempre: 320.000 euro. Ricordiamo che, nel 2022, avevano aderito 540 squadre, per un totale di 235mila euro interamente devoluti alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare

Lo straordinario risultato della manifestazione solidale 2023 è stato reso noto questa mattina, nella sede udinese di Bnl – Bnp Paribas, main sponsor dell’evento, nel corso dell’ormai tradizionale cerimonia di consegna del maxi-assegno da 62.632 euro firmato da un team di 21 aziende del territorio schierate in prima linea per la corsa friulana, ovvero (in rigoroso ordine alfabetico): Apu, Aussafer, Biofarma, Cabert – Cantina di Bertiolo, Calzavara, Cigierre e Kuore, Coveg, Danieli e Abs, Fisa, Fondazione Gruppo Pittini, Lima Corporate, Melevendi, Midolini, Ponti & Partners, Pratic, Ramo, Rizzani de Eccher, Slurry, Studio Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro, Torre e Udinese Calcio.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre erano state 690 le squadre in pista, per un totale di oltre 18mila persone, contando anche i 1.600 studenti iscritti alla Staffetta Giovani che ha aperto il weekend sabato mattina e i 230 militari di varie nazionalità che hanno dato vita a una speciale manifestazione in contemporanea in Kosovo nella giornata di domenica.

All’evento in presenza, poi, vanno sommati i partecipanti ‘da remoto’, una cinquantina di squadre e centinaia di singoli corridori che hanno dato la propria adesione non solo da tutta Italia, ma anche dal resto del mondo (perfino da Città del Capo!), usando l’applicazione realizzata appositamente da 3Technology per far parte, anche da lontano, del grande abbraccio friulano.

Il Comitato Staffette Telethon ringrazia tutte le persone che, con la loro generosità e mettendo a disposizione il proprio tempo, hanno contribuito a questo risultato storico, che conferma quella di Udine come la manifestazione più importante nel panorama nazionale della ‘maratona’ a favore della Fondazione Telethon.