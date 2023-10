Il regista Gianni Amelio a Udine per il suo nuovo film.

In città per girare il suo nuovo film, il regista Gianni Amelio incontrerà gli studenti dei corsi in DAMS, in Scienze del Patrimonio Audiovisivo e dell’Educazione ai Media e del dottorato in Storia dell’Arte, Cinema, Media Audiovisivi e Musica per una masterclass esclusiva. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti. L’appuntamento è fissato per domani venerdì 6 ottobre alle ore 10 a Palazzo Caiselli, in Vicolo Florio a Udine. All’evento parteciperà anche il Vicesindaco Alessandro Venanzi.

La speciale “lezione” è stata incentivata dall’amministrazione comunale che per diversi mesi ha supportato la produzione Kavac Film per la realizzazione delle scene udinesi. L’intento è quello di dare ulteriore valore alla presenza della troupe in città, garantendo ai giovani studenti un momento di approfondimento e crescita culturale grazie al confronto con il famoso regista.

Amelio sarà a Udine per girare le scene nei giorni 25 e 27 di ottobre. Fra i nomi più significativi del cinema nostrano fin dagli anni ’80, Gianni Amelio è stato regista di alcuni titoli memorabili quali Il ladro di bambini (1992), Lamerica (1994), Così ridevano (1998), Hammamet (2020) e il più recente Il signore delle formiche (2022). L’opera in via di lavorazione in questi giorni porta il titolo provvisorio di “Campo di battaglia” ed è prodotta dalla Kavac Film di Marco Bellocchio insieme a Rai Cinema.

Le riprese interesseranno alcuni dei luoghi del centro storico di Udine grazie alla collaborazione con la FVG Film Commission e con il Comune di Udine.

Per partecipare all’incontro è necessaria prenotazione al seguente link. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDlFLjtTTmuQ8dWXqPhVbbo34Lny2Nz1B5nzkMtPaVkeK2IQ/viewform