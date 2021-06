Il “placet” del presidente Mattarella alla rotonda di Udine.

“Il presidente della Repubblica, dando ragione al Comune di Udine, ha messo la parola fine a questa assurda battaglia portata strumentalmente avanti da alcuni cittadini contro un’opera che va a migliorare la viabilità di una delle principali arterie della nostra città”. Lo dichiara il sindaco Pietro Fontanini commentando il recepimento, da parte della Presidenza della Repubblica, del parere con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibile il ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, contro l’autorizzazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di una rotatoria tra viale Venezia e via Ternova da parte della Lidl Italia Srl.

“Non solo, perché quest’opera, che è a costo zero per la cittadinanza, eliminando il semaforo da un lato rende più sicura la strada, dall’altro riduce sensibilmente l’inquinamento altrimenti prodotto dalle auto in attesa con il motore acceso”.

“Non possiamo quindi che essere soddisfatti per questa decisione che dimostra una volta per tutte la correttezza della procedura adottata e pone fine al tentativo di alcuni di bloccare un’opera utile e migliorativa della viabilità cittadina”, conclude Fontanini.

