Udine, giornata ad alto rischio sicurezza: sciopero della Polizia Locale revocato

Revocato la sciopero della Polizia locale di Udine.

È stato revocato lo sciopero della Polizia Locale di Udine previsto per domani, 14 ottobre, proclamato dal sindacato S.A.Po.L. FVG. La decisione è arrivata al termine del tentativo di conciliazione tenutosi questa mattina presso la Prefettura di Udine, a seguito dello stato di agitazione dichiarato lo scorso settembre. Lo sciopero è quindi cancellato, ma resta lo stato di agitazione.

All’incontro hanno partecipato il Prefetto Domenico Lione, l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano, l’assessore al Personale Andrea Zini, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del Comando della Polizia Locale e i delegati sindacali guidati da Beppino Michele Fabris.

“Una decisione auspicata”, ha dichiarato l’assessora Rosi Toffano, “che ci permette di essere pienamente operativi in una giornata già complessa per la città, segnata da un’allerta elevata. Con senso di responsabilità da parte di tutti i componenti del tavolo è stata ribadita l’importanza della continuità dei servizi della Polizia Locale per la sicurezza e il buon funzionamento della città. Ringrazio il Prefetto per il suo ruolo di equilibrio e il comandante della Polizia Locale per l’impegno a garantire i servizi. Ora ci aspetta un percorso, già avviato, per dare risposte al personale”.

E’ stata condivisa una serie di impegni con il comandante e l’Amministrazione, tra cui l’attivazione di un tavolo tecnico, il coinvolgimento del Ministero dell’Interno per la questione relativa alle patenti di servizio, e un monitoraggio più puntuale della dotazione in organico e delle esigenze operative. La riunione si è conclusa con la firma congiunta del verbale, che sancisce l’avvio di un percorso di confronto che proseguirà nelle prossime settimane.