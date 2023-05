L’orto botanico di Udine apre oggi.

Una raccolta di quasi 200 piante del territorio friulano, un piccolo patrimonio della flora locale, che ora sarà nuovamente accessibile al pubblico: alle 17 di oggi, sabato 13 maggio, riapre l’orto botanico di Udine presso l’area verde di via Bariglaria, vicino alla scuola Mazzini e agli orti urbani.

In occasione della nuova stagione, sotto il tendone ci sarà un incontro che vedrà l’intervento dell’agronomo Lorenzo Favia che parlerà dell’Orto “Giardino e delle sue sfaccettature, dalla produzione alla socialità” mentre le poesie di Stefania Nonino accompagneranno alcuni passaggi della relazione. Seguirà una visita all’Orto e un buffet con piatti a base anche di “insalate” preparate dagli alunni del CPIA di Udine

L’orto botanico resterà aperto fino a tutto settembre e sarà visitabile liberamente per una visita autoguidata tutti i giorni in cui i volontari si troveranno al lavoro. Le visite guidate in particolare per le scolaresche si effettueranno su appuntamento.

L’orto ospita tre collezioni di una sessantina di piante ciascuna: alimentari, medicinali e velenose. Ogni pianta è corredata da un cartellino che ne riporta i nomi scientifici: in italiano, friulano, tedesco e sloveno. Grazie all’impegno dei volontari di ALPI, al sostegno del Comune di Udine ed alla collaborazione del Gruppo Sportivo Alpini, al Circolo Legambiente Laura Conti, alla Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ed alla Comunità Piergiorgio, si è potuto riavviare l’attività dell’orto che avrà lo scopo divulgativo/didattico per i cittadini di Udine ed in particolare per le scuole per far conoscere alle giovani generazioni le più comuni piante spontanee, le piante alimentari e medicinali che crescono nel nostro territorio ed in particolare individuare le specie velenose che potrebbero creare situazioni di pericolo anche mortale.