Il Comune chiede soldi via email, ma è una truffa: l’allarme a Udine

Tentata truffa via email ai danni di strutture collegate al Comune di Udine.

Il Comune di Udine segnala che, nei giorni scorsi, alcune strutture collegate all’Ente hanno ricevuto comunicazioni fraudolente tramite posta elettronica, telefonate e whatsapp, nelle quali veniva richiesto il versamento di somme di denaro su un conto corrente falsamente indicato come riconducibile al Comune di Udine.

Si tratta di un tentativo di truffa che ripropone modalità già emerse in passato e che utilizza riferimenti puntuali a personale, uffici e servizi comunali, con l’evidente intento di apparire credibile. Tali comunicazioni non hanno alcun collegamento con il Comune di Udine e non rispecchiano in alcun modo il normale modus operandi degli uffici comunali.

Si ricorda infatti che il Comune di Udine non richiede mai pagamenti o versamenti di somme di denaro tramite semplici e-mail, telefonate o messaggi: le comunicazioni formali e ufficiali avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali e mediante indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) ufficiali.

Il Comune invita pertanto a diffidare di tali comunicazioni truffaldine e a non effettuare alcun pagamento. In caso di dubbi o di ricezione di messaggi sospetti, si raccomanda di contattare direttamente gli uffici comunali competenti attraverso i recapiti ufficiali, al fine di verificare la legittimità delle comunicazioni ricevute.