Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 30 gennaio

29 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Il meteo Friuli per venerdì 30 gennaio prevede un cielo in prevalenza nuvoloso su tutta la regione, sebbene siano attese possibili schiarite a partire dalle ore centrali della giornata. Sulla fascia prealpina il tempo resterà più instabile con la possibilità di deboli e intermittenti precipitazioni, mentre la quota neve si attesterà intorno agli 800-1000 metri di altitudine.

Durante le ore notturne si segnala il rischio di foschie o locali banchi di nebbia, in particolare nelle zone di pianura. Le temperature vedranno minime tra 3 e 5 gradi e massime tra 9 e 11 gradi in pianura, mentre sulla costa i valori oscilleranno tra i 4 e i 6 gradi del mattino e i 10-11 gradi del pomeriggio. In quota si registreranno circa 2 gradi a 1000 metri e una media di -4 gradi a 2000 metri.

