Il comune di Udine ha annunciato un importante intervento di riqualificazione stradale nell’area di Borgo Stazione, finalizzato a risolvere le criticità della viabilità esistente e garantire maggiore sicurezza a pedoni, ciclisti e traffico veicolare, compreso il trasporto pubblico.

Gli interventi eseguiti nel 2021 hanno evidenziato segni di deterioramento a soli quattro anni dall’esecuzione, rendendo necessaria un’azione risolutiva a lungo termine. L’asfaltatura attuale presenta infatti alcune criticità dovute a cedimenti, infiltrazioni, avvallamenti e fessure che talvolta rendono difficoltosa la circolazione.

I lavori.

L’Amministrazione ha dunque deciso di procedere con uno scavo mirato e una successiva stabilizzazione del sottofondo stradale nell’area antistante alla stazione ferroviaria. In particolare, si interverrà applicando un sottofondo con materiali ad alta resistenza meccanica. Questo permetterà di conferire maggiore rigidità alla successiva posa dell’asfalto, garantendo una maggiore durabilità dell’infrastruttura e, di conseguenza, maggiore sicurezza per la circolazione del traffico, anche in caso di pioggia e temperature basse. Il quadro economico dell’opera ammonta a 330 mila euro.

Contemporaneamente ai lavori sulla carreggiata, verrà realizzata una nuova aiuola spartitraffico. Lo spazio all’imbocco di via Roma, attualmente segnato dalla presenza di una serie di grandi vasi, verrà depavimentato e trasformato in un’area verde drenante di circa 80 mq. Il nuovo spazio, arricchito con manto erboso e piante di nocciolo di Costantinopoli (corylus colurna), non solo migliorerà la capacità di assorbimento delle acque piovane, ma contribuirà anche a rendere più gradevole e accogliente l’ingresso alla città.

Prima di questi interventi, il Cafc si occuperà della riasfaltatura di tutto viale Europa Unita, al termine dei sei mesi di assestamento del terreno necessari in caso degli scavi molto profondi che sono serviti per realizzare per gli importanti lavori di riqualificazione della rete idrica e fognaria.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma dei lavori è stato organizzato dall’Amministrazione comunale in maniera tale da causare i minori disagi alla viabilità. Sia per quanto riguarda la riasfaltatura di viale Europa Unita ad opera di Cafc, sia per quanto riguarda i successivi interventi, si è deciso di avviare i lavori a giugno, quando i calendari scolastici saranno conclusi e il traffico pedonale diminuirà notevolmente, analogamente alle corse del trasporto pubblico.

“Proseguono i lavori per migliorare la zona di Borgo stazione”, commenta l’Assessore alla Mobilità e Opere Pubbliche Ivano Marchiol. “Negli scorsi mesi abbiamo realizzato nuove piantumazioni e importanti lavori strutturali sui servizi. Queste ultime opere saranno fondamentali per garantire sicurezza e migliore fruibilità delle strade e dei percorsi pedonali e ciclabili. Com’è noto, stiamo ragionando su una riqualificazione di tutto il quartiere – conclude Marchiol – e il nostro impegno, per cui abbiamo richiesto fondi importanti alla Regione, prosegue in questa direzione”.