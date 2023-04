I risultati delle elezioni comunali a Udine.

Urne chiuse anche a Udine dove si vota per l’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale. Sono4 i candidati in lizza per il ruolo di primo cittadino del capoluogo friulano: Pietro Fontanini, Alberto Felice De Toni, Ivano Marchiol e Stefano Salmé.

Ore 22.45. Sezioni rilevate 53/98. Cambiano poco le distanze tra i due maggiori sfidanti. L’uscente Pietro Fontanini è ancora in vantaggio col 46,61%; De Toni invece si attesta per ora al 39,58%. Terzo Ivano Marchiol con l’8,98 mentre Stefano Salmè è al 4,83%.

Ore 21.55. Sezioni rilevate 41/98. Aumenta il distacco di Pietro Fontanini su Alberto Felice De Toni: il primo è arrivato al 46,33% mentre l’ex rettore si è fermato per ora al 39,69%. Più staccati Ivano Marchiol col 9% e Stefano Salmè col 4,98%.

Ore 20.53. Sezioni rilevate: 21/98: Le primissime sezioni danno Pietro Fontanini in vantaggio con il 43,86% dei Voti su Alberto Felice De Toni (42,29%). Più staccati Ivano Marchiol (9,1%) e Stefano Salmè (2,75%). Si tratta dei comunque delle prime schede conteggiate e tutto potrebbe ancora cambiare.

Ore 20.30. Sezioni rilevate 13/98: il sindaco uscente Pietro Fontanini è ancora in testa con il 44,08% dei voti rispetto ad Alberto Felice De Toni fermo per ora a 41,15%. Ivano Marchiol è al 9,07% mentre risale Stefano Salmè che raggiunge il 4,99%.

Ore 19 e 20. Sezioni rilevate: 5/98: Le primissime sezioni danno Pietro Fontanini in vantaggio con il 45,42% dei Voti su Alberto Felice De Toni (43,07%). Più staccati Ivano Marchiol (9,17%) e Stefano Salmè (2,35%). Si tratta dei comunque delle prime schede conteggiate e tutto potrebbe ancora cambiare.