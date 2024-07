Due stranieri fermati in flagranza a Udine

Furto con modalità decisamente insolita a Udine. Due persone hanno avvicinato un uomo, residente a Cervignano, che si trovava in città, riuscendo a rubargli il cellulare. Poi si sono messi in contatto con la vittima, chiedendo cento euro per la restituzione del telefonino.

Ad attenderli all’incontro, però, hanno trovato i carabinieri, che li hanno arrestati in flagranza di reato.

Nei guai due cittadini marocchini del 1977 e del 1978, senza fissa dimora, che sono stati denunciati per furto ed estorsione. A raccogliere la denuncia del proprietario del telefono e a far scattare la trappola sono stati i militari della stazione di viale Trieste e del nucleo radiomobile.