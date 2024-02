Perse la gamba in un incidente, i ladri le rubano la sedia a rotelle: l’appello di Laura e il lieto fine

I ladri le avevano rubato la sedia a rotelle.

I ladri sono entrati in casa, nella cantina, e hanno rubato oro, monete d’argento e persino la sedia a rotelle. Quella sedia fatta su misura che l’Azienda sanitaria le aveva consegnato solo poche settimane fa perché lei ha perso la gamba in uno spaventoso incidente quasi dieci anni fa.

Così, Laura Bassi ha lanciato un appello sui social: “Giovedì notte abbiamo avuto i ladri in casa in Baldasseria. Con gran calma i ladri hanno ribaltato tutto, vandalizzato, rompendo quadri e spargendo inchiostro. Hanno rubato tutto, e hanno provato anche a rubare l’auto. Non solo, mi hanno rubato persino la carrozzina (come da foto), consegnata solo pochi mesi fa dall’ASL”.

“È una carrozzina su misura, non qualcosa che posso ricomprare al supermercato, ma un ausilio che richiede un lungo iter burocratico e tempi abbastanza lunghi di costruzione. Tralasciando ogni considerazione etica riguardo al furto di un ausilio medico, mi piace pensare che l’abbiano rubata perché serve veramente a qualcuno che conoscono“.

“A quel punto non credo la rivedrei più – ha scritto Laura -, ma se a qualcuno capitasse di vedere un annuncio di vendita di una carrozzina così, o la vedesse abbandonata, per favore segnalatelo alle forze dell’ordine. Se vivete nella zona, vi chiedo la gentilezza di controllare le vostre telecamere di sicurezza e farmi sapere se si vede qualcuno entrare/uscire da via dei Prati verso Baldasseria venerdì mattina (1:30-4:15)”.

Il suo post è diventato virale e, in qualche modo, l’appello è andato a buon fine: le forze dell’ordine hanno infatti ritrovato la sedia a rotelle e gliela riconsegneranno. Laura Bassi ha subito l’amputazione di una gamba nel 2014 dopo il tragico incidente sulla Pontebbana a Gemona in cui persero la vita il suo fidanzato e altri due amici.