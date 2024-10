Rugby Udine sfiora la vittoria a Castelfranco Veneto: serve più concretezza

La partita del Rugby Udine.

La Rugby Udine esce sconfitta dalla trasferta contro il Castellana Rugby con un punteggio di 22-19. Un incontro amaro per i friulani, che hanno combattuto fino alla fine senza però riuscire a ribaltare il risultato nei minuti conclusivi della partita.

“Una trasferta che lascia l’amaro in bocca; perdere di tre punti nei minuti finali non può mai far piacere – ha commentato Luca Vigna, allenatore della mischia e della difesa del Rugby Udine -. Avremmo dovuto gestire meglio molte situazioni e commettere meno errori nelle esecuzioni. Nel primo tempo siamo stati sotto i nostri standard nelle fasi di conquista, e questo ha penalizzato il gioco che avremmo potuto esprimere. Nella seconda frazione abbiamo migliorato, ma non è bastato per chiudere con il punteggio una partita che poteva andare nella nostra direzione”.

La partita ha offerto anche uno spunto positivo: l’esordio in Prima Squadra di Leonardo Comuzzo, giovane atleta Under 18, che ha dimostrato di poter essere all’altezza della competizione. Domenica prossima la Rugby Udine scenderà nuovamente in campo, per affrontare in trasferta il Rugby Belluno.