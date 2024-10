La Cassa Rurale Fvg premia gli studenti meritevoli: consegnate 70 borse di studio

Le borse di studio della Cassa Rurale Fvg.

L’impegno e l’eccellenza degli studenti della regione Friuli Venezia Giulia sono stati premiati venerdì 25 ottobre in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio promosse e finanziate da Cassa Rurale FVG. L’evento, organizzato dalla banca isontina rappresentata in questa sede dal presidente Tiziano Portelli e dal direttore Andrea Musig, ha trovato spazio quest’anno nella cornice del Kulturni Dom di Gorizia e ha visto la partecipazione di studenti, famiglie, docenti e autorità locali, tutti uniti nel riconoscimento del merito scolastico.

A fare gli onori di casa, in rappresentanza del sindaco Rodolfo Ziberna, è stato l’assessore al Decentramento e rilancio dei quartieri Maurizio Negro, che ha rivolto un sentito ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia per “l’impegno nel riconoscere il merito degli studenti di oggi e nel promuovere il valore della meritocrazia per i cittadini di domani”, sottolineando la dimensione umana che la banca ha mantenuto nel tempo, rimanendo sempre vicina alla comunità.

Radicata nella natura cooperativa dell’istituto di credito goriziano e intitolata ai fondatori delle prime casse rurali dell’isontino, Mons. Adamo Zanetti e Mons. Luigi Faidutti, questa iniziativa si conferma un appuntamento fondamentale che consolida l’impegno di Cassa Rurale FVG nel sostenere le nuove generazioni, affinché possano un domani contribuire al progresso del territorio.

All’incontro celebrativo, condotto e moderato dalla giornalista del Messaggero Veneto Elisa Michellut, hanno presenziato alcuni ospiti provenienti dal mondo sportivo, arricchendo la cerimonia con le proprie esperienze e testimonianze: Maurizio Pecorari e Alessandro Brondani, rispettivamente presidente e allenatore dell’Atletica Gorizia, e alcuni atleti della staffetta 4×100 della società sportiva isontina. Ospite d’eccezione Davide Stella, vincitore della medaglia d’oro nella corsa ad eliminazione ai mondiali juniores 2024 di ciclismo su pista.

Numerosi i sindaci e gli amministratori locali presenti, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni ai giovani premiati. Nel dettaglio, sono stati 16 gli studenti delle scuole medie che hanno ricevuto una borsa di studio intitolata a monsignor Adamo Zanetti. Lo stesso premio, dedicato agli studenti delle scuole superiori, è stato assegnato a 26 diplomati; inoltre, 28 laureati, di cui 14 per la laurea triennale e 14 per la magistrale, sono stati premiati con una borsa di studio alla memoria di monsignor Luigi Faidutti.

“Oltre alle Borse di Studio per i soci e i figli dei soci – interviene il direttore Andrea Musig – la Cassa Rurale FVG ha in programma diverse iniziative a sostegno dei giovani del nostro territorio. Tra queste, possiamo menzionare i progetti di educazione finanziaria nelle scuole, come “Economia ABC”, “Cittadinanza Economica” e “Rispettiamo l’Ambiente”, oltre al bando “Borse di Studio Insieme in Europa”.

La serata ha rappresentato un momento di grande emozione non solo per i premiati, ma anche per le loro famiglie, che hanno visto riconosciuti gli sforzi e i sacrifici fatti nel sostenere i propri figli nel percorso di studio.

“Oggi non celebriamo solo i vostri traguardi, ma anche il grande potenziale che ciascuno di voi possiede – afferma il presidente di Cassa Rurale FVG Tiziano Portelli rivolgendosi ai ragazzi premiati -. Questo riconoscimento è il risultato del vostro impegno e della vostra passione. Vi invito a continuare a sognare in grande e a non lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà. Mantenete sempre viva la curiosità, siate aperti all’apprendimento e pronti a dare il vostro contributo alla comunità. Ricordate che il vostro futuro è nelle vostre mani e che ogni piccolo passo che fate oggi può cambiare il domani”.

Elenco degli studenti premiati:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Giulio Boscarol, Dylan Ciani, Giulio Diblas, Tommaso Fabbro, Sofia Ferraris, Marta Komic, Ginevra Moretti, Emma Morsut, Marco Puntin, Matteo Raciti, Riccardo Roman, Licia Romoli, Fabio Tell, Raffaele Vallar, Heidi Amelia Virginio, Davide Zin.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Ambra Agosto, Chiara Battauz, David Bello, Emma Bernardis, Eleonora Bon, Raffaele Bon, Cristina Braida, Paolo Brugnola, Gioele Busdon, Matteo Chiarandini, Lisa Clancis, Martina Contin, Silvia Coric, Emma Delle Case, Francesco Di Lorenzo, Sofia Federicis, Camilla Gerion, Margherita Gregorin, Matteo Iannis, Iris Lanzafame, Enrico Mian, Anna Notomista, Gaia Maria Pupin, Raffaele Sdrigotti, Mattia Tomasin, Francesca Zaban.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Francesca Battistutta, Filippo Chiappo, Camilla Margot Cossar, Valentina Di Lenardo, Gemma Gianesini, Elisa Marassi, Rebecca Padovan, Matteo Pozzar, Isabella Scapinello, Nicola Tomasella, Matteo Tosoratti, Arianna Visintin, Eleonora Visintin, Noemi Vrech.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Riccardo Bellide, Tommaso Bratina, Marco Chiarandini, Sveva Clementin, Manola Crassini, Veronica Dreassi, Irene Fiorino, Silvia Iacumin, Silvia Kasperkovitz, Lisa Marega, Federico Montagner, Elisabetta Nascig, Cristina Simionato, Caterina Stocco.