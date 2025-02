I film al Cinema Visionario per festeggiare San Valentino.

Saranno tre gli appuntamenti al cinema Visionario dedicati a San Valentino. Poche date del calendario sono allegramente divisive quanto il 14 febbraio. Poche date del calendario possono contare su due tifoserie altrettanto accese e convinte. Da un lato abbiamo il team dei romantici, sempre felici di investire i propri risparmi in fiori e cioccolatini, dall’altro lato abbiamo il team dei cinici, non necessariamente single, che la festa degli innamorati non riescono proprio a mandarla giù. Qualunque sia il colore della vostra maglia, qualunque sia il vostro grado di sentimentalismo/non sentimentalismo, sappiate che il Visionario ha deciso di esagerare: se Lucio Dalla cantava «sarà tre volte Natale», al Visionario sarà tre volte San Valentino!

I film in programma.

Si comincia, ovviamente, il fatidico 14 febbraio con l’attesissima anteprima di Bridget Jones: un amore di ragazzo, quarto capitolo delle disavventure amorose dell’eroina di Helen Fielding (certo, ritroveremo Renée Zellweger e anche Hugh Grant!), poi la sottile linea rosa si estenderà al 17 febbraio, con l’immortale In the Mood for Love di Wong Kar Wai (fresco del restauro in 4K per celebrare il 25° anniversario dell’uscita), e arriverà fino al 20 febbraio, con la nuova commedia di Paolo Genovese FolleMente: un’irresistibile variazione sul tema di Inside/Out che porta letteralmente in scena mezzo cinema italiano (da Edoardo Leo a Pilar Fogliati, da Claudia Pandolfi a Vittoria Puccini, da Marco Giallini a Rocco Papaleo). Tre declinazioni della parola “amore”, tre appuntamenti che possono mettere d’accordo, almeno per una volta, il team dei romantici e il team dei cinici.