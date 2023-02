Udine, 50enne scatena una rissa in un bar.

Parapiglia e spettacolo fuori programma del sabato pomeriggio per i clienti di un bar di Udine, all’incrocio tra via Parini e viale XXII Marzo. Secondo quanto ricostruito da chi era presente, intorno alle 17 un uomo intorno ai 50 anni, che fino a un attimo prima sembrava tranquillamente seduto a un tavolo, è entrato improvvisamente nel locale prendendo a spintoni una donna che lavora in quello stesso bar.

Non è chiaro quale motivo abbia scatenato una simile reazione. Subito sono intervenuti un ragazzo e il proprietario del bar, in difesa della donna. Ma il 50enne, visibilmente alterato dall’alcol, non ha voluto sentire ragioni, e ha cominciato a scalciare chiunque gli si parasse davanti. Solo la polizia, intervenuta in forze, a fatica è riuscito a calmarlo e a caricarlo su una volante.