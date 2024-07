Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo via Lumignacco, a Udine

Tragedia, nel primo pomeriggio, lungo via Lumignacco, nella periferia a sud di Udine. Per cause in corso di accertamento, un’auto e un camion si sono scontrati all’altezza del distributore di benzina, intorno alle 14.

Pesantissimo il bilancio dell’incidente: per il conducente della Golf, Stefano Sbisà, 44 anni, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Sbisà, nato a Trieste ma da sempre residente a Pavia di Udine, era molto noto nell’ambiente del calcio dilettanti, dove aveva militato per anni, tra calcio a 11 e calcio a 5, tra Figc e Lega Friuli collinare.

Dal 2008, assieme a un socio, aveva preso in gestione l’edicola di via Veneto a Cussignacco.

Sul posto, oltre ai sanitari, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.