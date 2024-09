Incidente nel pomeriggio lungo via Lumignacco. Due persone ferite

Ancora un incidente lungo via Lumignacco, a Udine. Nel pomeriggio, intorno alle 16, due auto si sono scontrate all’altezza del distributore di benzina. Nel violento impatto frontale una delle due vetture è finita nel fossato che costeggia la carreggiata.

Il personale sanitario ha soccorso i due conducenti, un 58enne al volante della Opel Zafira e una 35enne che guidava l’Alfa Mito, feriti in modo serio; sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Udine.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono fatti carico della messa in sicurezza dello scenario, e la Polizia locale, che cerca testimoni per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto è rimasto chiuso per circa un’ora.