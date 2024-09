Si è spento a 58 anni Domenico Pellino, appassionato attivista per i diritti delle persone con disabilità

E’ morto, a 58 anni, Domenico Pellino, storico volontario dell’associazione Diritti del Malato di Udine e appassionato attivista a favore delle persone con disabilità. Pellino si è spento ieri, martedì 17 settembre, all’ospedale di Udine, dove era ricoverato a seguito dell’aggravamento delle sue condizioni di salute.

Tantissime le sue battaglie a favore dei più fragili, in particolare per la rimozione delle barriere architettoniche. Grazie alle sue segnalazioni, sono state installate le pedane per disabili sugli autobus, sono state attrezzate le fermate dei mezzi pubblici per facilitare la salita e la discesa di chi si muove in carrozzina ed è stato finalmente messo a regime l’ascensore della stazione ferroviaria di Udine.

Un impegno in prima persona

Pellino non si è limitato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità, ma ha denunciato agli enti preposti la difficoltà, per i disabili, di percorrere molte strade, esponendosi in maniera coraggiosa anche fisicamente e in prima persona.

“Per noi – ricordano dall’associazione Diritti del Malato – non era solo un socio, ma soprattutto un amico, al quale tutta l’associazione era molto legata: per tutti era il Capitano e così a lui ci rivolgevamo. Desideriamo esprimere la nostra affettuosa vicinanza alla sua famiglia in questo giorno così triste e vogliamo onorare pubblicamente Domenico perché, grazie al suo senso civico, ha migliorato la vita di molte persone e per tutti noi resterà un esempio di coraggio e determinazione. Grazie Capitano!”.