A Udine torna l’appuntamento con la memoria e la tradizione militare: domenica 12 aprile sarà possibile visitare gratuitamente le Sale Cimeli della Brigata Alpina “Julia”, all’interno della caserma “Di Prampero”, nel cuore della città.



L’iniziativa, confermata anche per il 2026, rientra nel calendario di aperture mensili promosso dalla Brigata, che consente al pubblico di accedere agli spazi espositivi ogni seconda domenica del mese. Un’occasione per conoscere da vicino la storia degli alpini e il patrimonio custodito dall’unica unità operativa dell’Esercito presente nel centro urbano di Udine.

Visite gratuite nella mattinata

Le Sale Cimeli saranno aperte dalle 9 alle 13, con ingresso dal portone d’onore di via Sant’Agostino 8. L’accesso avverrà a gruppi organizzati di massimo 20 persone, con partenze ogni 30 minuti, così da garantire una visita ordinata e sicura per tutti i partecipanti.



All’interno della caserma “Di Prampero”, sede del comando della Brigata, i visitatori potranno ripercorrere le tappe principali della storia della “Julia”, tra uniformi, documenti, fotografie e oggetti simbolo delle missioni e delle tradizioni alpine. Le Sale Cimeli, infatti, raccontano non solo le vicende della Brigata Alpina “Julia”, ma anche una parte della storia del territorio friulano e del ruolo svolto dagli alpini nel corso dei decenni.



Per informazioni è possibile contattare il numero 347 4233210 oppure scrivere all’indirizzo u.resp.salecimeli@bjulia.esercito.difesa.it.